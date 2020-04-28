Blefarit nedir

Tıp dilindeki ismiyle blefarit, göz kapaklarının çeşitli sebeplere bağlı olarak iltihaplanmasıyla ortaya çıkan göz hastalığıdır.

Göz, kirpikler ile göz kapaklarında gözle görülebilir değişiklikler ve belirgin rahatsızlıkla kendini belli eden göz kapağı iltihabı, yaygın görülen bir sağlık problemidir.

Son yıllarda konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, göz hastalıklarına başvuran hastaların yaklaşık yüzde 40-45'inde, farklı boyutlarda blefarit probleminin olduğu tespit edilmiştir.

Hastalığın ilerlemesi halinde gözlerde ve göz kapaklarında kalıcı hasarların ortaya çıkması da mümkün olabileceğinden blefarit teşhisi alan bireylerde, muhakkak tıbbi tedavi uygulanmalıdır.

Hastalığın bazı bireylerde, iyileştikten sonra yeniden tekrarlama eğilimine girerek kronikleştiği de görülür.

BLEFARİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hemen hemen her hastada farklı semptomlar gösteren blefarit hastalığının belirtileri şu şekildedir:

Gözlerde yanma,

Gözlerde kuruma ve şişlik,

Göze kum kaçmış hissi,

Göz sulanması,

Yağlı görünen göz kapakları ve aşırı çapaklanma,

Kirpiklerde dökülme,

Kirpik diplerinde su baloncuğu benzeri yapılanmalar,

Normalden daha sık göz kırpma isteği.





TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Basit blefarit hastalıklarında en iyi tedavi yöntemi, bireyin ev ortamında kendisinin de uygulayabileceği temizleme işlemleri ve sıcak kompres uygulamalarıdır.

Fakat bu yöntemin yetersiz kalacağı daha şiddetli hastalarda ise bazı ilaç tedavilerine başvurulur.

Göz kapağına sürülen antibiyotik içerikli merhem ve kremler bu hastalığın tedavisinde etkilidir. Buna ek olarak göz kapağının iç kısmını dezenfekte etmesi ve mikrobiyal ajanların göz kapağından gözün farklı tabakalarına ulaşmasını önlemesi nedeniyle içeriğinde antibiyotik, antifungal veya antiviral barındıran göz damlaları da uygulanabilir.