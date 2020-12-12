Blob nedir

Botanistlerin “blob” yani "damla" ismindeki bu canlının, aslında bir cıvık mantar ya da ilkel bir "fungus" olarak tanımlanmaktadır.

Blob, ilk defa Mayıs 1973'te Teksaslı Marie Harris'in arka bahçesinde; sarı, jelatin şeklinde bir canlı bulmasıyla bilim dünyasına girmiştir.

Blob'un bir beyni yok fakat problem çözme ve bilgi paylaşma yeteneğine sahip. Ağzı, midesi ve gözleri de yok. Fakat algılayabiliyor ve yemek yiyebiliyor.

720 CİNSEL ORGANI VAR

Eğer yarıya bölünürse kendisini iki dakika içinde tamamyalabiliyor. Blob'un bacakları da yok fakat bu durum saatte 4 cm mesafe kat etmesine engel değil. Bu gizemli organizmanın ayrıca 720 cinsel organı var.

NE OLDUĞUNA HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Myxomycetes familyasının bir üyesi olan Blob, cıvık mantarlar kategorisinde görülüyor. Ancak bu haliyle ne bir mantar ne de bir hayvan olarak sınıflandırılıyor. Biyologlar henüz karar vermedi.

Paris Doğal Tarih Müzesi Müdürü Bruno David'e göre "doğanın gizemli canlılarından biri olan" Blob'un ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, Blob'un rutubetli orman arazisi altında, ışıktan uzakta yaşadığına dikkat çekiyor.

TUZDAN NEFRET EDİYOR "Blob bir hayvan gibi davranışlara sahip" diyen David, Blob'un öğrenme kapasitesine dikkat çekmek için labirent deneyi yaptıklarını ve yemeğe ulaşmak en kısa yolu keşfettiğini belirtiyor. David Blob'un diğer özelliklerini şöyle sıralıyor: