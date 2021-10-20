Blur nedir

Bulanıklık anlamına gelen blur kelimes, fotoğraf çekimi sırasında makinenin çeşitli etkenlerle titremesi veya hareket etmesinden kaynaklanan bulanıklık etkisini anlatmaktadır.

Fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan bir terim olan blur yani bulanıklık, bazı durumlarda oldukça işe yarayan bir özellik olabilmektedir.

Photoshop programı kullanılarak resimlerde istenmeyen kısımlar, blurlanabilmekte yani bulanıklaştırılabilmektedir.

BLUR NASIL YAPILIR

Photoshop kullanarak blur yani bulanıklaştırma yapabilmek için izlemeniz gereken adımlar:

Photoshop’ta blur özelliğini kullanmak için sol taraftaki kısayol araçlarından damla simgesine sağ tıklayarak blur menüsünü görebilirsiniz.

Açılan menüde Blur Tool, Sharpen Tool ve Smudge Tool seçeneklerini göreceksiniz.

Blur Tool: Resimlere bulanıklık vermenizi sağlar. Böylece resimde istemediğiniz kısımları bulanıklaştırabilirsiniz.

Sharpen Tool: Blur seçeneklerinden Sharpen, resimlerinizi matlaştırır ve renklerinin piksel olarak değişmesine imkan verir.

Smudge Tool: Blur seçeneklerinden Smudge, en çok kullanılan araçlardan bir tanesidir. Bu araç, resimlerinizi bulanıklaştırırken aynı zamanda resimlerin renklerinin birbirine karışmasını sağlar.