Bonus nedir

Bonus; temel maaş veya saatlik ödeme oranı olarak belirtilen ödeme miktarının üzerinde verilen bir bedeldir.

Temel bedel tutarı, çalışan teklif mektubunda, çalışan personel dosyasında veya bir sözleşmede belirtilir.

Hükümet için çalışmak gibi bazı pozisyonlarda, prim ödeme fırsatları bir sendika sözleşmesi tarafından dile getirilebilir.

İşverenler, şirket çalışanlarına ödeme yapmayı göze alabildiği için, rastgele bir ödeme dağıtma şansına sahiptir, dolayısıyla bir sözleşme bir bonus veya bonus ödeme tutarını belirleyebilir.

BONUS TÜRLERİ

Şirketler; çalışanlarını belirli hedeflerin gerçekleştirilmesinden dolayı tebrik etmek için ikramiyeler öder. Bonus ödemeleri; sözleşmeli, performans, satış komisyonları, rasgele, vergiye tabi olarak ayrılır.

NEDEN BONUS ÖDENİR

Bonus ödeme; çalışanların moralini, motivasyonunu ve verimliliğini artırmak için kullanılır. Bonuslar, performansa bağlandığında, çalışanlar hedeflerine ulaşma noktasında teşvik edilebilir ve bu da şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.