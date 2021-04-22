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    Bottarga nedir

    Kefal hayvarı olarak da bilinen İtalyancada ‘bottarga‘, Türkçe kaynaklarda ‘butarka’ diye geçen, esas adı ‘abudaraho’ (Rumca) olan mumlu balık yumurtasıdır.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 16:32
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    Bottarga nedir

    Balık yumurtasının firavun sofralarında dahi göründüğü rivayet olunur. Nil Nehri’nden yakalanan kefallerin yumurtalarından yapılan bu yiyeceğin, Antik Mısır’da zengin sofralarının baş köşesinde oturduğu öne sürülür.

    Bottarga,gri kefal veya mavi yüzgeçli orkinosun ( bottarga di tonno ) tuzlanmış, iyileştirilmiş balık yumurtasıdır.

    Oldukça uzlu olan bottarganın en bilinen hali Akdeniz çevresinde üretilir. Birçok adı vardır ve çeşitli şekillerde hazırlanır.

    BOTTARGA NASIL YAPILIR

    Yumurtaların içinde bulunduğu kese, balığın karnından özenle çıkarılır. Üstündeki kanın temizlenmesi için yıkanır ve yarım saat tuza yatırılır. Sonra tekrar yıkanır, parmakla kesenin içindeki yumurtalar zedelenmeden ezilir, tuza bulanır. İşlem üç dört defa tekrarlanır.

    Daha sonra yassı şekil verilen keseler 2-3 gün güneş altında tutulur. Ardından birkaç gün rüzgâr alan bir yere asılır. Yumurtalar, yenecek duruma geldiğinde açık kahverengiye dönüşür.

    Saklanmak üzere yumurtalar sıcak balmumuna daldırılır ve üstlerinde oluşan kabuğun donması beklenir.

    Yeneceği zaman dilimlenir, etrafındaki balmumu kabuk atılır, çiğ olarak üzerine zeytinyağı ve limon gezdirilerek yenir.

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