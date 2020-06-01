Botulizm nedir

Gıda zehirlenmesi olarak bilinen ve ölüme sebep olan hastalık türüdür.

Botulizm, ciddi bir gıda zehirlenmesidir.

Mikroorganizmanın gelişimi esnasında üretilen toksini içeren gıdanın tüketilmesi ile ortaya çıkar.

Konserve mısır, çorba, ton balığı, jambon, sosis, doldurulmuş patlıcan, tavuk, pancar, biber, yeşil fasulye, kuşkonmaz, mantar, olgun zeytin, ıspanak, ıstakoz ve tütsülenmiş ve tuzlanmış balık gibi gıdalarda saptanmıştır.

FELCE YOL AÇAR

Tedavi edilmediği taktirde kollarda, bacaklarda, gövde ve nefes yardımcı kaslarında geçici felç yaşanabilir ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalınabilir.

Felci genellikle birkaç hafta içinde yavaş yavaş geliştirir. Ciddi botulizm hastalığı ise solunum yetmezliği olur ve nefes almada ciddi problemler yaşanır.

BELİRTİLERİ

Zehirlenmenin en erken belirtisi halsizlik, zayıflık ve baş dönmesidir.

Bununla beraber:



"Bulanık ve çift görme, konuşma ve yutkunmada zorluk yaşama, tansiyon düşüklüğü, ağız kuruluğu, nefes almada zorlanma, kas zayıflaması, ciltte renklenmeler, karın ağrısı, bulantı" gibi genel belirtileri de mevcuttur.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Yakın bir solunum takip ve desteği ile destekleyici tedavi yöntemleri oldukça etkilidir.

Botulizm şüpheli hasta birkaç saat içinde başvurmuş ise kusturularak veya mide lavajı ile kalan toksinin atılmasına yardımcı olunabilir.

Korunmak için konserve gıdalar yeneceği zaman mutlaka pişirilmelidir. Konserve kutusunun üstü kabarmışsa, hiç açmadan atılmalıdır.

Öte yandan, korunma amacıyla 1 yaşın altındaki bebeklere bal verilmemelidir.