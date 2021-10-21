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    Brent petrol nedir

    Brent petrol, İskoçya’nın Shetland Havzası adıyla tanınan Kuzey Denizi Brent Petrol sahasında çıkarılan İngiliz tipi petrole verilen isimdir.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 13:36
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    Brent petrol nedir

    Dünyada rafinelerin kullanmakta olduğu petrol türleri üç farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar WTI ya da diğer adıyla Teksas petrolü, Umman petrolü ve brent petroldür.

    Dünyadaki petrol piyasasına yön veren temel petrol olan brent petrol, Londra Brent ya da Brent Blend ismiyle de bilinmektedir.

    BRENT PETROL ÖZELLİKLERİ

    Brent petrol özellik olarak hem hafif hem de tatlıdır. Petrollerin yoğunluğunun düşük olması hafif olduğu anlamına gelir.

    Tatlı petrol olmasının getirdiği avantaj ise benzin ya da dizel gibi yakıt elde ederken rafine sürecinin daha ucuz tutmasıdır. Çünkü düşük sülfür daha kolay ayrıştırılır. Böyle rafinerisi daha az maliyetle sağlanmaktadır.

    Brent petrol nedir #1

    BRENT ENDEKSİ

    Brent Endeksi, vade sonunda ICE Vadeli İşlem Brent endeksine dayalı Kıtalararası Döviz (ICE) Brent Future için nakit uzlaşma fiyatıdır.

    Endeks, 25 günlük Brent Blend, Forties, Oseberg, Ekofisk (BFOE) piyasasında ilgili teslimat ayında endüstri medyası tarafından bildirilen ve onaylanan ortalama ticaret fiyatını temsil eder.

    Brent petrol nedir #2

    BRENT KOMPLEKSİ

    Brent Kompleksi, ham petrolün ticari işlemlerini teşvik eder, bu işlemlerin fiyat verilerini toplar, diğer küresel petrolün ticari işlemleri için referans fiyatlar belirler ve bu işlemlerin transfer risklerinden korunmayı sağlar.

    BRENT PETROL FİYATLARI 2021

    21 Ekim 2021 itibarıyla Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,53 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrol nedir #3

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