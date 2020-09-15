Brexit nedir

Brexit kelimesi, İngiliz çıkışı anlamına gelen "British exit" ifadesinin kısaltmasıdır.

İngiltere artık Avrupa Birliği (AB) üyesi değil, ancak bu Brexit'in sonu anlamına gelmiyor.

Londra yönetimi ve AB yetkilileri, gelecekteki ilişkilerinin nasıl işleyeceği konusunda anlaşmaya çalışıyor.

Brexit, 31 Ocak 2020'de gerçekleşmiş olsa da, her iki tarafın da yeni ilişkilerinin kurallarını belirlemesi gerekiyor. Bu kurallar; ticaret, göçmenlik, havacılık, güvenlik ve balıkçılık sularına erişim dahil her şeyi içeriyor.

Bu kuralların, AB ve İngiltere Parlamentoları tarafından yıl sonuna kadar müzakere edilmesi ve imzalanması gerekiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni ilişki döneminde hazır olacaksa, ticaretle ilgili bir anlaşmanın 15 Ekim'e kadar yapılması gerektiğini söylüyor.

İngiltere, 31 Ocak 2020'de çekilme anlaşması adı verilen bir anlaşma ile AB'den ayrıldı. Ancak bu anlaşma, gelecekteki ilişkiyi değil, yalnızca İngiltere'nin AB'yi nasıl terk edeceği sürecini ortaya koydu.

Anlaşma, vatandaşların hakları, İrlanda sınırı boyunca kontrollerin nasıl durdurulacağı ve İngiltere'nin mali tarafını kapsıyor.

Geçiş süreci, Brexit gününden hemen sonra başlayan 11 aylık bir aşamadır. Süreç, her iki tarafa da gelecekteki ilişkilerini müzakere etmeleri için alan sağlamak üzere tasarlandı. Geçiş dönemi 31 Aralık 2020'de sona erecek.

Bu süre zarfında, İngiltere halen AB kurallarını takip ediyor ve ikisi arasındaki ticaret eskisi gibi sürüyor.