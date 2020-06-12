Brom nedir

Halojen ametal olan Brom'un simgesi Br, atom numarası 35'tir.

Brom oldukça bol bir elementtir, ancak nadir bir özelliğe sahiptir: oda sıcaklığında sıvı formda bulunan tek ametal ve oda sıcaklığında ve basınçta sıvı olan sadece iki elementten (diğeri cıva) biridir.

Dünya kabuğunda 44. en yaygın elementtir. Dünya çapında Brom üretiminin yılda 330 bin ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Brom atmosfere karşı çok zararlıdır. Söz konusu ametalin atomları, ozon tabakasında klor atomlarına göre 40 ila 100 kat daha yıkıcıdır. Antarktika üzerindeki ozon kaybının yarısına kadarı brom içeren reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır.