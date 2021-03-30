Bröve nedir

Orijinal hali "brevet" olan bröve kelimesi; bir askerin önemli bir askeri uzmanlık alanında, üstün bir başarı derecesi elde etmiş olduğunu göstermek üzere verilen bir çeşit ödüldür.

Fransızca bir kelime olan bröve; diploma, berat, patent ve ehliyetname anlamlarına gelmektedir. Belli bir eğitimden geçmiş uçak kullanabilecek veya paraşütle atlayabilecek duruma gelmiş kimselere verilen yeterlilik belgesi olarak da görülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapan askerlere gösterdikleri üstün hizmet ve başarılarından dolayı ödül olarak verilen bir başarı bildirgesidir.

Metal ve parlak olarak bulunan bröveler, kumaş üzerine nakış olarak da yapılabilmektedir. Sol cep üzerinde ve kalp hizasında takılan brövelerin üniforma tarzlarına göre farklı boyut ve şekilleri bulunmaktadır.

BRÖVE KİMLERE VERİLİR?

Bröveler, uzmanlaşma eğitimlerini başarıyla bitiren ve belirli bir görevde gereken hizmet yılını tamamlayan askerlere verilen bir ödüldür. Elde edilen başarıların bir sembolü olarak verilen bu bröveler, üniformaların üstüne takılarak taşınmaktadır.

Bröveler ilgili Kuvvet Komutanlıklarının branşlarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Kara Kuvvetlerinde paraşüt brövesi, Deniz Kuvvetlerinde dalgıçlık brövesi, Jandarma Genel Komutanlığında terörizmle mücadele uzmanı brövesi gibi.

Dört farklı bröve vardır: