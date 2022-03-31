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    Bruce Willis'in hastalığı: Afazi nedir

    Hollywood yıldızı Bruce Willis, afazi hastalığına yakalandı. Söz yitimi olarak da bilinen afazi hastalığı, beyinde işlevsel bozukluk sonucu günlük yetilerin etkilenmesidir.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 09:48
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    Bruce Willis'in hastalığı: Afazi nedir

    ABD'li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis’in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerini noktalayacağı açıklandı.

    Bruce Willis ile gündeme gelen afazi hastalığı nedir ne değildir merak konusu oldu.

    Afazi bir diğer bilinen adıyla söz yitimi hastalığı, beyin hasarı sonucu oluşan ve dil işlevlerinin bozulması veya tamamen kaybolması anlamına gelen bir kognitif fonksiyon bozukluk olarak tanımlanıyor.

    Afazinin Wernicke afazi, Landau-Kleffner sendromu, İletim afazi, Transkortikal duyusal afazi, Broca afazisi, Transkortikal motor afazi, Küresel afazi gibi türleri vardır.

    AFAZİ BELİRTİLERİ

    Afazi sadece dil bozukluğu ile sınırlı kalmayıp; ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma gibi yeteneklerin tamamı ya da bir kısmının kaybı olarak da kendini gösterebilir.

    Başlıca belirtileri;

    • Konuşmada güçlük

    • Adlandırmada güçlük

    • Anlamada güçlük

    • Okuma-yazmada güçlük

    • Konuşmada garip ve uygun olmayan kelimeler kullanma olarak sıralanabilir.

    Bruce Willis in hastalığı: Afazi nedir #1

    AFAZİ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

    Afazili bireylerde dil ve konuşma terapisi uygulamaları belirtilerin hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Terapilerde hastaların konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı müdahale teknikleri kullanılarak, iletişim rehabilitasyonu hedeflenmektedir.

    Bruce Willis in hastalığı: Afazi nedir #2


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