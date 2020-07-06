Bubonik veba nedir

Vebanın en sık görülen formu olan bubonik veba, ölümcül hastalıklardan birisidir.

Bu hastaklık, pire ısırması ya da vebanın bulaştığı hayvanların tüketilmesiyle bulaşır.

Vücudu yavaş yavaş etkisi altına alıp bitirebilme tehlikesi oldukça yüksektir.

'KARA VEBA' OLARAK DA BİLİNİR

Hastalık bulaşan kişilerin ciltlerinde belirli bir süre sonra siyah lekeler ortaya çıkar ve bu sebeple 'Kara veba' adı da verilir.

İç organlarda oluşan kanama deri altında birikir, bu yüzden lekeler siyah rengi alır.

BELİRTİLERİ

Bakteri vücuda girdikten sonra 3 ile 8 gün içinde etkisi ortaya çıkar.

Bu hastalığın belirtileri ise şunlardır:

Üşüme,

Yüksek ateş,

İshal,

Baş ağrısı,

Lenf bezinde şişme.





TEDAVİ YÖNTEMİ

Bu tür hastalıklarda erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir.

Aksi bir durumda tedavi hemen gerçekleşmezse bakteri vücudun her yerine yayılabilir. Böylelikle akciğerde kan dolaşımı enfeksiyonu ortaya çıkabilir.

Tedavi yöntemi olarak doktor tarafından verilen antibiyotikler kullanılır, aşı için de çalışmalar hala devam etmektedir.

KORUNMA YÖNTEMİ

Bu hastalıktan korunmak için öncelikle kişisel temizliğe dikkat etmek gerekir.

Bulunduğunuz çevre her zaman temiz olmalıdır.

Bakteriler güneş ışınlarının etkisinde kaldığı zaman hızla ölür, bu yüzden güneş gören yerler tercih edilmelidir.

Bunlarla beraber en etkili korunma yöntemi ise veba hastalığı taşıyan kişi ve hayvanlar ile temastan kesinlikle kaçınılmalıdır.