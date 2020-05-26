Buhurdanlık nedir

İçinde, ortamı ferahlatıp güzel kokuların yayılmasını sağlayacak tütsülerin yakıldığı kaba buhurdanlık adı verilir.

Asıl kökeni Arapça “buhur”, yani “yakıldığı zaman güzel kokular yayan” anlamına gelen kelimeden türeyen buhurdanlık, dilimize Osmanlı döneminden kalmıştır.

MEDİTASYON YAPARKEN SIKLIKLA TERCİH EDİLİR

Meditasyon, rahatlama, ferahlama ve içinde bulunulan mekanı hoş, aromatik kokularla doldurmak için yakılan tütsünün içine konulduğu; çoğunlukla seramikten üretilen bir kap olan buhurdanlık, dumanın eşit çekilde yayılmasına da olanak verir.

ÜST KISMI AROMATİK YAĞLAR İÇİN AYRILMIŞTIR

Günümüzde karşımıza özellikle meditatif etkinlerde çıkan tütsüler, kullanılan aromalara göre kişilerde değişik hisler, duygular da yaratılmasına yardımcı olur. Kullanılan bu tütsülerin estetik bir biçimde yayılmasına olanak veren buhurdanlık, kişiye özel motiflerle de bezenebilir.

Minyatür mangal olarak da bilinen buhurdanlıklar, küçük mumlar yardımıyla kullanılır. İki kısımdan oluşan buhurdanlık, üst kısmına konulacak aromatik yağ ve tütsüler için ayrılır. Buhurdanlığın alt kısmında ise mum konumlandırabilmek için özel bir yer vardır.