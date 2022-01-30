Buji nedir

Aracın ateşleme sistemi parçalarından birisi olan buji , aracın yakıt tüketimi ve performansında oldukça önem taşıyan parçalardan birisidir.

Benzinli ve LPG'li araçlarda bulunan bujiler, motordaki hava ve yakıt karışımını ateşleyen parçadır.

Dizel motoru olan araçlar, ateşleme işlemini sıkıştırma yöntemiyle yaptıkları için bu araçlarda ateşleme bujisi bulunmamaktadır.

Bujiler her çalıştığında silindirdeki yanma odasında bir patlama meydana gelir. Bu patlama pistonları yukarı yönlü hareket ettirir. Pistonlar, yanmadan sonra aşağı yönde hareket edince krank mili döner ve tekerlekler hareket eder.

Buji’nin görevi motordaki yakıtın kontrollü bir şekilde yanmasını sağlamaktır.

BUJİ ARIZASI NASIL ANLAŞILIR

Motorda titreme

Egzostan çıkan siyah duman

Çekişte düşme

Yakıt tüketiminde artış

Aracımızda bu sorunlardan bir yada birkaçı yaşanıyorsa bujilerimizden biri yada daha fazlası arızalı olabilir.