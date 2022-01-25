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    Bungee jumping nedir

    Sağlam ve esnek halatlar yardımıyla sporcunun 50 metre yükseklikten boşluğa atlamasına bungee jumping denir.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:11
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    Bungee jumping nedir

    Esnek ve sağlam halatlarla yüksek bir yerden kişilerin kendisini aşağıya bırakması olarak tanımlanan bungee jamping, yüksekten ip ile atlamak olarak tanımlanabilir.

    Esnek halatların serbest düşüşün ardından hızın yavaşlamasını da sağlıyor. Sonrasında ise kişi yeniden yukarıya doğru çıkmaya başlar.

    NASIL YAPILIR

    Vinç yardımıyla gerçekleşen atlayışlar kule, köprü ve belli bir yüksekliğe sahip olan kayalıklardan yapılmaktadır.

    Sporcular esnek ve dayanlıklı iplerle ve güvenlik ekiplanlarıyla donatıldıktan sonra vinçle gereken yüksekliğe çıkarılıyor.

    50 metre yükseklikten gerçekleştirilen atlayışın sonrasında esnek ipler sporcuları tekrar yukarıya çekiyor.

    Bungee jumping nedir #1

    BUNGEE JUMPING YAPMAK İÇİN SAĞLIK DURUMU ÖNEMİ

    Bu sporu ilk kez yapacak olan kişilerin önem vermesi gereken en önemli noktalardan birisi sağlık durumu uygunluğu.

    Aşırı kilo, yüksek tansiyon, epilepsi ve kalp rahatsızlığı sorunu bulunan kişilerin bu sporu yapaması sakıncalıdır.

    Sporcuların kaç kilo olduğu atlayış öncesi ölçülür. Bu sayede ise gerekli güvenlik önlemleri alınır.

    KULLANILAN EKİPMANLAR

    Ekstrem sporların çoğunun içerdiği bir miktar tehlike, bungee jumping için de geçerlidir. Ancak bu sporun güvenli şekilde yapılması için profesyonel ekipmanlar kullanılıyor.

    Örneğin halatarın yüksek kalitede olması ve diğer ekiplanların sağlamlığı ciddi ölçüde önem sağlar.


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