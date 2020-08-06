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    Bunyavirüs nedir

    5 tür olan Bunyavirüsler, insanda ciddi hastalıklara yol açan bir virüs ailesidir.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 18:00
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 18:00
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    Bunyavirüs nedir

    Bunyavirüs, Bunyaviridae ailesine ait bir virüstür.

    Partikülleri, yaklaşık 80-120 nanometre (nm) arasındadır. 1 nm'nin, 10 üzeri eksi 9 metre olduğunu hatırlatalım.

    Bunyavirüs, tek sarmallı negatif duyarlı RNA içermektedir.

    Genom, negatif-duyarlı RNA'yı pozitif-duyarlı RNA'ya kopyalamak için kullanılan iç kaynaklı bir RNA polimeraz enzimini şifreler. Bu da daha sonra proteinlerin translasyonu veya sentezi için kullanılabilir.

    BEŞ TÜR BUNYAVİRÜS

    Bunyavirüs ailesi beş tür içerir: Orthobunyavirüs, Phlebovirüs, Nairovirüs, Tospovirüs ve Hantavirüs.

    CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

    Bu virüslerin çoğu keneler, sivrisinekler ve kum sinekleri gibi eklembacaklılar tarafından bulaşır ve bazı viral hemorajik ateş türleri de dahil olmak üzere insanda ciddi hastalıklara neden olur.

    Bunyavirüs nedir #1

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