Bürokrasi nedir

Bürokrasi, bir toplumdan aşağıdan yukarıya çıktıkça daralan yapı içinde örgütlenmiş kamuoyudur.

Siyaset felsefesinde bürokrasiye sıkça rastlarız. Yöneticilerin ve onun işlevleri olan yönetimlerde bürokrasi bir nevi halk yığını, kamu yönetimidir. Fransız sosyolog Max Weber'e göre, bürokrasi alt-üst ve hiyerarşi düzendir.

Günümüzde okullar, devlet kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, askeri yapılar bürokrasinin birer örneğidir. Bu örnekleri çoğaltmak da mümkün.

Max Weber'e göre, çağdaş bürokrasinin özelliklerini belirleyen temel argümanlar vardır.

10 MADDEDE BÜROKRASİ

İşte o faktörler...

1-İdare’nin personeli şahsi statüsünde hürdür ve yalnız işinin tanımlanmış görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

2-Memuriyet kesin bir hiyerarşiye göre kademelendirilmiştir.

3-Belli bir kadronun fonksiyonları açıkça tanımlanmıştır.

4-Memurlar bir akitle vazifeye alınırlar.

5-Memurlar işe alınışta mesleki ihtisas yeteneği göz önünde tutularak seçilirler. Bunun en makbul göstergesi imtihan sonucu elde edilen diplomadır.

6-Memurlara yapılan ödeme ‘maaş’ şeklini alır ve bunlar genellikle emeklilik haklarına sahip olurlar.

7-Memur istediği zaman işi bırakabilir ve bazen de işine son verilebilir. Memurun görevi tek veya ana işidir.

8-Memuriyet ve memurlar kıdem veya liyakata ve bir üstün değerlendirmesine göre terfi ederler.

9-Memur ne bulunduğu mevkiye ne de o mevkinin gelirlerine el koyabilir.

10-Memur bütünleşmiş bir kontrol ve disiplin sistemine tabidir.

MARKSİST FELSEFEDE BÜROKRASİ

Marksistlere göre; bürokrasi, halktan kopuk ve halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen bir oluşumdur. Bu yüzden Marksist felsefede bürokrasinin yeri, her zaman tartışma konusu olmuştur.