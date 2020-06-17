Çağlama nedir

Çağlama, az bilinen postmodern bir müzik aletidir.

Gitar ve bağlamanın bazı özelliklerini taşıyan çağlama, telli çalgılardan biridir.

Müzik aletinin tellerinin yapımında gitar telleri tercih edilirken; sapı ise bağlama ya da gitara ait bir sap şekli değil yalnızca çağlamaya özgüdür.

Gitara göre biraz daha uzun tutulan tellerin, sap gerginliği de bu sebeple daha yüksektir.

HALK MÜZİĞİNDE SIKÇA KULLANILIR

Ülkemizde en çok halk müziği ve popüler müziklerde kullanılan telli çalgı, bağlama ve gitarın birleşiminden oluşan yeni bir müzik aleti olarak tanımlanmaktadır.

ÖMÜR KILIÇASLAN BULMUŞTUR

Çağlama adlı müzik aletini ortaya çıkaran kişi ise ülkemizin önemli müzisyenlerinden olan Ömür Kılıçaslan'dır.

Kılıçaslan, uzun süre üzerinde çalıştığı çağlamanın yapımını, 2004 yılında tamamlamıştır. Başarılı müzisyene bu oluşum sırasında yardımcı olan isim ise yine müzisyen arkadaşı Çağlayan Örge olmuştur.

2014 yılında hayatını kaybeden Kılıçaslan, ortaya çıkardıkları bu yeni müzik aletini ise, ''Gitar tuşesiyle çalınan bir bağlama'' şeklinde tanımlamıştır.