Cajon nedir

Peru kültüründe yaygın olarak kullanılan cajon, geleneksel ezgilerde öne çıkan kutu benzeri bir vurmalı çalgıdır.

İspanyolca “sandık” veya “çekmece” anlamına gelen cajones kelimesinden türemiş olan cajon, el, tokmak ya da çubuklar ile çalınabilen kutu şeklinde Latin Amerika bir enstrümanıdır.

FLAMENKO MÜZİĞİNDE KULLANILIR

Dış yüzeyi ahşap olan bu enstrüman, dikdörtgen şekliyle büyük bir sandığı andırır. Flamenko başta olmak üzere pek çok Latin Amerika müzik türünde karşımıza çıkan cajon, yapımının kolay olması nedeniyle de bu kültürde oldukça öne çıkmıştır.

70'Lİ YILLARDA POPÜLER OLMUŞTUR

Latin Amerika coğrafyasında, dönemin kölelerinin limanda çalışırken meye-sebze ve balık sandıklarını kullanarak ilk cajonları ortaya çıkardığı söylenir. Bu enstrümanın dünya müziğine mal olmasıysa 1970’li yıllarda olmuştur. Ünlü gitar sanatçısı Paco de Lucia’nın flamenko müziğini icra ederken sahneden kullanması sonucu b,linir hale gelen cajon, günümüzde ise her türlü müzikte kendini gösterir.

Telli, telsiz, akord aparatlı ve zilli çeşitlemeleri bulunan cajon, özellikle davulcular tarafından sahnede sıklıkla kullanılan bir enstrümandır.