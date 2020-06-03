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    Cajun nedir

    Cajunlar, ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan, Fransız-Kanada kökenli etnik bir gruptur.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 18:09
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    Cajun nedir

    Amerika’da 1600’lü yıllardan bu yana var olan bir yerleşimci grup olan Cajun halkı, başta Louisiana eyaletinin New Orleans şehri olmak üzere, ülkenin güney bölgelerinde yaşar.

    FRANSIZ KOLONİSİDİR

    1600’lü yılların başında, Kanada’nın İngiliz yönetimine geçmesinin iardından ülkeden sürülen Fransız kökenli Cajunlar, göç ettikleri Amerika’da çiftçilik ve özellikle balıkçılık yaparak geçinmeye başladı.

    BATAKLIK CİVARINDAKİ EVLERDE YAŞARLAR

    New Orleans’ın güneybatısındaki bataklık ve bayırlarla çevrili bölgelere yerleşen Cajun topluluğu için önceleri "Acadian" terimi kullanılıyordu. Fransızca olan bu terim, daha sonra İngilizce olan Cajun’a döndü.

    GÜVEÇLERİ İLE ÜNLÜDÜR

    Koyu Kataolik olan ve ana dili Fransızca olan Cajunlar, deniz mahsüllerinini ağırlıkta olduğu mutfak kültürleriyle de bilinir.

    Louisiana’nın yerel malzemeleri ile kendi yemek tekniklerini birleştirerek özel bir mutfak yaratan Cajunların en bilinen yemekleri arasında bir tür güveç yemeği olan gumbo ve jambalaya bulunur.

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