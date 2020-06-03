Cajun nedir

Cajunlar, ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan, Fransız-Kanada kökenli etnik bir gruptur.

Amerika’da 1600’lü yıllardan bu yana var olan bir yerleşimci grup olan Cajun halkı, başta Louisiana eyaletinin New Orleans şehri olmak üzere, ülkenin güney bölgelerinde yaşar.

FRANSIZ KOLONİSİDİR

1600’lü yılların başında, Kanada’nın İngiliz yönetimine geçmesinin iardından ülkeden sürülen Fransız kökenli Cajunlar, göç ettikleri Amerika’da çiftçilik ve özellikle balıkçılık yaparak geçinmeye başladı.

BATAKLIK CİVARINDAKİ EVLERDE YAŞARLAR

New Orleans’ın güneybatısındaki bataklık ve bayırlarla çevrili bölgelere yerleşen Cajun topluluğu için önceleri "Acadian" terimi kullanılıyordu. Fransızca olan bu terim, daha sonra İngilizce olan Cajun’a döndü.

GÜVEÇLERİ İLE ÜNLÜDÜR

Koyu Kataolik olan ve ana dili Fransızca olan Cajunlar, deniz mahsüllerinini ağırlıkta olduğu mutfak kültürleriyle de bilinir.

Louisiana’nın yerel malzemeleri ile kendi yemek tekniklerini birleştirerek özel bir mutfak yaratan Cajunların en bilinen yemekleri arasında bir tür güveç yemeği olan gumbo ve jambalaya bulunur.