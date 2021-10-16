Çakra nedir

Çakra; saskritçe kökenli dönüş anlamına gelmektedir ve bedenimizdeki enerji akış noktalarını temsil eder. Hint geleneğinde ve bazı geleneklerde önemi oldukça büyüktür.

"Çakra açma" sözünü günümüzde sık sık duymaya başladık. Birçok kişi bu konuda verilen eğitimlere katılıyor.

Bazı gelenek ve inanç sistemlerinde ise bu duruma oldukça fazla önem veriliyor.

Ancak çakranın ne olduğunu bilmeyenler, hem anlamını hem de türlerini araştırıyor.

ÇAKRA NEDİR

Çakra, bedenimizdeki enerji akış merkezlerini temsil eder. Bu merkezler ruh ve beden arasındaki akışı sağlar.

ÇAKRANIN TÜRLERİ NELERDİR

Bedenimizde 7 ana çakra bulunmaktadır. Bu çakralar şu şekilde;

KÖK ÇAKRA

Birinci ve en yoğun çakradır,

Sembolü kırmızı yapraklı lotus çiçeği olan kök çakra kuyruk sokumunda bulunur,

Enerjisel odağı yaşam, aile bağları, güvende hissetmektir. Kök çakra dengeli çalışmadığı zaman kaygı ve endişeye yol açabilir,

Sindirim sistemini temsil eder.

TAÇ ÇAKRA

Taç çakrası başımızın tepe noktasında bulunur,

Sembolü bin yapraklı lotus çiçeğidir,

Odağı kısaca, yaşam amacı,özbenlik, evrenle bağlantı ve imgesel bağlantıdır,

Taç çakranız kapalıysa anlamada güçlük çekip kendinize uzak hissedebilirsiniz.

SAKRAL ÇAKRA

Göbek deliğinin alt kısmında bulunur,

Turuncu rengi ve altı yapraklı lotus çiçeği sembolüdür,

Odağı cinsellik ve yaratıcılık enerjisidir,

İdrar yollarını, üremeve böbrek problemlerini temsil eder.

Sakral çakranız kapalıysa cinsel isteksizlik yaşayıp ikili ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz.

BOĞAZ ÇAKRASI

Boğaz bölgesinde bulunur,

Mavi renk ve on altı yapraklı nilüfer çiçeği sembolüdür,

İletişimi ve doğruluğu ifade eder,

Eğer boğaz çakranız açıksa düzgün iletişim kurar kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz, kapalıysa kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz,

Boyun ağrısı ve tiroidleri temsil eder.

KALP ÇAKRASI

Yeşil rengi ve on iki yapraklı nilüfer sembolüdür,

Kalbimizin yanında, göğsümüzün tam ortasında bulunur,

Aşkı, şefkati ve huzuru simgeler,

Kalp çakranız açık değilse kendinizi huzursuz, bitkin, hırçın ve kıskanç hissedebilirsiniz,

Solunum yollarını, akciğerleri temsil eder.

SOLAR PLEKSUS ÇAKRASI

Göbek deliğinin üst kısmında bulunur,

Sarı rengini ve sekiz yapraklı nilüferi temsil eder,

Saygınlık, güç, özgüven ve özsaygıyı simgeler,

Solar pleksus çakranız açıksa hayat kontrolünün elinizde olduğunu hissedebilirsiniz,

Çakranız kapalıysa karaciğer ve pankreas sorunları görülebilir.

ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRASI

Alın çakrası da denilen bu çakranın rengi mavi- mor, çiçeği ise yüz yapraklı nilüferdir,

Sezgileri, telepatiyi, hayal gücünü temsil eder,

Üçüncü göz çakrası açık olan kişiler soyut ve somut hayat arasında akış sağlayabilirler,

Çakranın kapalı olması halinde kişinin ayırt edebilme ve düşünme özelliği azalır,