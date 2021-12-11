Caps nedir

Sosyal medya mizah kültüründe yer alan capsler, güldürme ve düşündürme amacıyla fotoğraf ve kırmızı renkte yazı eklenen görsellere denir. Her türlü konu ve içerik caps yapılabilir.

Sosyal medya hayatımızın birçok alanında değişimler yarattğı gibi mizah anlayışımızı da değiştiriyor.

Son zamanlarda internet tabanlı sosyal medya platformlarında en çok gülünen içerikler "caps" olarak karşımıza çıkıyor.

Kelime, "capture" yani "yakalamak" kelimesinden gelmektedir.

SOSYAL MEDYA MİZAHI

Çeşitli fotoğraf ve resimlere düşülen notlar olarak karşımıza çıkan ve özellikle gençler arasında çok yaygın olan caps, kimi zaman “geyik” yapıyor kimi zaman da son derece önemli, tartışılması gereken konulara kendine has üslubuyla dokunuyor.

İşte en popüler caps örnekleri...