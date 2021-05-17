Captagon, sentetik bir uyuşturucu türüdür. Önceleri Almanya’da yasal olarak üretilen bu maddenin üretimi, suistimalinin artması üzerine durdurulmuştur.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hatay Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 313 milyon lira olan 1072 kilogram "Captagon" cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Akabinde "captagon nedir" sorusu merak konusu oldu. İşte captagon hakkında bilgiler..

CAPTAGON NEDİR

Piyasada; kamyoncu ilacı, gece kuşu, yolcu hapı, iştah kesici vb. olarak anılan Captagon fenetylline olan bir amfetamin türevidir. Bu etken madde amfetamin ve teofilinin birleştirilmesiyle elde edilir.

İlk olarak 1961 yılında Almanya'da teofilin maddesinin sinir sistemi üzerine etkileri araştırılırken bulunmuştur. Daha sonraki yıllarda Avrupa'da Captagon ismi ile yayılıp dikkat eksikliği, hiperaktivite, narkolepsi, depresyon, epilepsi hastalarına amfetamin ilaçlarına ek olarak captagon reçete edilmeye başlanmıştır.

Kötüye kullanımı nedeniyle 1980 yıllarında üretimi durdurulmuştur.

Son yıllarda Captagon'un yasa dışı kullanımı ve üretimi Orta Doğu ülkelerinde artmıştır. Bu hap, kişilerde uykusuzluk ve dikkat sürecini artırdığı için savaş olan bölgelerde bu etkilerinden faydalanma açısından kullanılmaktadır.

ETKİLERİ

Direkt beyine etki eder ve sinir sistemi üzerinde değişiklikler yapar. Kullanıldığında kalp ritmi hızlanır, vücut ısısı artar, solunum hızlanır, kan basıncı yükselir. insan ciğerlerinde bir genişleme hisseder, aşırı bir enerji ve iştahsızlık beraberinde gelir.

Captagon kullanan bireylerde öfori, cesaret durumunu artırdığı için kişiler, düşünmeden kendilerine ve çevrelerine zarar vermekte, korku hissini duymamaktadır.

Captagon, çeşitli sağlık sorunlarına yol açan bağımlık yapan bir uyarıcı maddedir. Kişilerin sosyal, biyolojik, psikolojik bütünlüğüne zarar verildiği bilinmektedir. Bazı yan etkilerini kullananlar için avantaj gibi gözükse de pek çok açıdan sağlığı tehdit eden ve bağımlılığın oluşmasında rol oynayan tehlikeli bir maddedir.

Çok kullanımda depresyon, uzun süreli uyuşukluk, uyku bozukluğu, kalp ve damar zehirlenmesi görülür. Captagon üretiminde tespit edilen iki aşama vardır.