Çarkıfelek bitkisi nedir

Passiflora olarak bilinen çarkıfelek çiçeği sarmaşık bir bitki türüdür. Sakinleştirici etkisi nedeniyle tıp yöntemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Çarkıfelek çiçeği, Güney Afrika topraklarında yetişip, tüm dünyada kendine yer edinmeye çalışan ve Latince adı ile 'Passiflora' olarak bilinen bir bitki türüdür.

Bu çiçek genellikle süs bitkisi olarak kullanılır.Nemli ve gölgeli toprakları seven çiçeğin sadece mavi çarkıfelek çiçeği türü ülkemizde sıklıkla görülür.

TIP YÖNTEMLERİNDE SAKİNLEŞTİRİCİ OLARAK KULLANILIR

Yıllardır halk arasında geleneksel tıp yöntemlerinde sakinleştirici etkileri ile kullanılan çarkıfelek çiçeğinin, türüne göre içecek veya yağ olarak tüketildiği görülmektedir.

GÜNEŞE İHTİYAÇ DUYMADAN YAŞAYABİLİR

Passiflora, yani çarkıfelek bitkisi, pek çok ana rengi üzerinde barındırması ile diğer çiçeklerden ayrılan gösterişli bir bitki türüdür.

Toplamda 10 metreye kadar erişebilen boyu ile uzun yıllar güneşe ihtiyaç duymadan yaşayabilen bitki, gelişim özellikleri açısından beklentisi olmayan çiçeklerdendir.

ÇARKIFELEK BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Çarkıfelek bitkisi sarmaşık gibi dolanarak yetişen ağaçsı ve otsu özellik gösteren yaz boyu çiçek açan bir bitkidir.

Farklı renklerde çiçek rengine sahip olan çarkıfelek bitkisi pembe, erguvani veya kırmızı renkte iri yapılı çiçeklere sahiptir.

Sarmaşık yapısı özellikle binaların dışlarında kullanımı uygun özellik gösterir.

Saksı ve bahçelerde yetişebilen çarkıfelek bitkisi aynı zamanda nemli duvar diplerinde de yetişme özelliğine sahiptir.

Güneş sever, bahçe ve bahçe ve evlerde güneşi en çok alan alanda yetiştirilmesi uygundur.

Toprak ayrımı çok fazla yapmayan çarkıfelek bitkisi nemli topraklarda daha kolay yetiştirilir.

Çiçeklenmesinin artırılması istenen çarkıfelek bitkisinde toprağın bakımı önem taşır.

FAYDALARI NELERDİR

Çarkıfelek çiçeğinin vücuda hem dışarıdan hem de içeriden sayısız faydaları vardır, bunlardan birkaçını sizler için sıraladık: