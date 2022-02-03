Çedene nedir

Yöresel bir lezzet olan çedene, fıstık familyasından gelen bir çalı türüdür. İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde birçok hastalığa fayda sağlamaktadır.

Çedene, fıstık familyasından gelen bir bitkidir.

Türkiye genelinde de yetişen çedene (menengiç), daha çok Batman, Siirt ve Gaziantep ve Akdeniz illerinde yetişmektedir.

ÇEDENE NEDİR

Çedeneye bazı yörelerde çitlembik, bıttım, çıtlak, çöğre ve çıtlık gibi isimler verilir.

Yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan çedenenin popülerliği günümüzde de artmaktadır.

Şifa kaynağı olan çedene; vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir yiyecektir.Çalı türünde olan çedenenin meyvesi, yaz aylarında olgunlaşır ve toz haline gelir.

ÇEDENE TOHUMU NASIL ELDE EDİLİR

Güneydoğu Anadolu Bölgesine özgü bir bitki olan Çedene’nin kendine özgü yaprakları mevcuttur.

Bu ağaçlar belli dönemlerde sık, sık yaprak dökmektedirler.

Antep fıstığının yabanisi şeklinde bir görüntüsü mevcuttur.

Dalları birleşik yapraklardan oluşan sıralı dizilerden oluşmaktadır.

10 metre civarlarında boyları uzayabilmektedir.

Yaprakları oldukça parlaktır ve reçine kokusu yaymaktadır.

Tohumları mavi ve yeşil renklere dönüşmektedir.

Genellikle eylül-ekim aylarında olgunlaşarak hasat vermektedir.

FAYDALARI