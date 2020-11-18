Çeltik nedir

Buğdaygiller familyasında mısır ve buğdaydan sonra en çok ekimi yapılan bitki türüne çeltik denir.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası, beslenmede buğdaygiller familyasına oldukça önem veriyor.

Uzun ve yuvarlak taneleri ve yüksek besin değeriyle çeltik de buğdaygiller familyasında yer alıyor.

Beyaz ve sarımtırak rengi olan çeltik, gelişimini su içinde tamamlıyor. Mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan bitki olarak bilinen çeltik, otsu bitki türü olarak sınıflandırılıyor.

ÇELTİK NEDİR?

Çeltik, kabuğu kırılmamış, işlenmemiş pirinç anlamlarını taşımaktadır.

ÇELTİK NERELERDE ÜRETİLİR?

Çeltik üretiminde dünya sıralaması incelendiğinde ilk sırada Çin yer alırken; Hindistan, Bengladeş, Endonezya, Çinhindi ülkeleri, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'i takip etmektedir.

İŞLENMİŞ HALİ PİRİNÇTİR

Çeltiğin işlenmiş haline ise pirinç olarak sofralarda yerini almaktadır.

ÇELTİĞİN İŞLENMESİ VE YAN ÜRÜNLERİ

Kırık taneler: Pirinç unu yapımı ve evcil hayvan mamalarında değerlendirilir.

Kabuk: Pirinç tanesini içine alan dış kaplama veya kabuk tabakası. Kabuk yenmez.

Pirinç kepeği: Tahıl, karışım ve vitamin konsantrelerinde kullanılır.

Pirinç kepeği yağı: Kepekten çıkartılan yüksek kaliteli yemeklik bir yağdır.

Pirinç unu: Alerjenik olmayan pirinç unu gluten ve buğday ununa alerjisi olanlar için bir seçenektir.