Cerbeze nedir

Cerbeze, kolay ve güzel biçimde karşısındaki insanı ikna etmeye denir.

Arapça kökenli olan sözcük, cezbetmekten gelir. Bir konu hakkında karşısındaki insanın en kolay biçimde ikna edilmesi cerbezedir.

Günlük hayatımızda çoğu konularla ve sorunlarla karşılaşırız. Bir konu hakkında iknal edilmemiz bazen zor olabiliyor.

İKNA YETENEĞİ

İkna yeteneği bazı insanların belirgin ve başat özelliğidir. Ne yapıp edip karşısındaki kişiyi güçlü sözleri ve konuşmasıyla ikna eder. Burada söz konusu olan, ikna etmek isteyen insanın inandırıcılığıdır.

"BEN İKNA OLMAM"

"Ben ikna olmam." diyenlerimiz çoktur. Fakat ikna eden kişiyle bir konu hakkında konuşmaya başladığımızda istemsizce de olsa ikna olur ve ona inanırız. Cerbeze olan kişi o kadar güzel konuşur ki; ikna olmaktan başka çaremiz kalmayabilir.

KONUŞMA SANATI

Burada daha çok konuşan kişinin ustalığı devreye giriyor. Konuşmayı adeta bir sanat haline getiren bu insan, çevresinde de çene düşüklüğüyle bilinir. Bunlar aynı zamanda toplumda geveze ve çaçaron olarak bilinirler.