Chester nedir

Günümüzde kapitoneli ve baklava dilimine sahip koltuk modelleri, adını Chesterfileld'dan almakta. Chesterfield ise kabarık koltuk anlamını taşıyor.

İngiltere'nin batısında bulunan bir kasabanın ismi olan Chester, koltuk modeli için kullanılıyor.

Chester koltuk chesterfield olarak yazılıyor olup, kabarık koltuk olarak biliniyor.

Bu modeldeki koltuklar, kapitone düğmelere ve baklava dilimi görüntüsü vermekte.

KULLANILAN KUMAŞLAR

Pek çok kumaş türünden kaplama yapılan bu modelde özellikle deri ve kadife kumaşlar tercih ediliyor.

FARKLI KULLANIM ALANLARI

Modern retro geleneksel dekorasyonlarda da kullanılan koltuk modelinin farklı kullanım alanları da bulunuyor.

Kullanımı 1700'lü yıllardan bu yana gelen chester; salon, ofis, çalışma odası, gibi farklı alanlarda kullanılmakta.

CHESTER KOLTUK MODELLERİ

Kullanılabilecek farklı modelleri şu şekilde sıralayalım;