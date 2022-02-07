- Haberler
- İpucu Haberleri
- Chester nedir
Chester nedir
Günümüzde kapitoneli ve baklava dilimine sahip koltuk modelleri, adını Chesterfileld'dan almakta. Chesterfield ise kabarık koltuk anlamını taşıyor.
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 17:55
- Güncelleme : 07.02.2022 - 18:00
İngiltere'nin batısında bulunan bir kasabanın ismi olan Chester, koltuk modeli için kullanılıyor.
Chester koltuk chesterfield olarak yazılıyor olup, kabarık koltuk olarak biliniyor.
Bu modeldeki koltuklar, kapitone düğmelere ve baklava dilimi görüntüsü vermekte.
KULLANILAN KUMAŞLAR
Pek çok kumaş türünden kaplama yapılan bu modelde özellikle deri ve kadife kumaşlar tercih ediliyor.
FARKLI KULLANIM ALANLARI
Modern retro geleneksel dekorasyonlarda da kullanılan koltuk modelinin farklı kullanım alanları da bulunuyor.
Kullanımı 1700'lü yıllardan bu yana gelen chester; salon, ofis, çalışma odası, gibi farklı alanlarda kullanılmakta.
CHESTER KOLTUK MODELLERİ
Kullanılabilecek farklı modelleri şu şekilde sıralayalım;
- Kadife kumaşlarla üretilen modeller
- Suni deri/ deri model
- Şönil tarzı
- Yüksek chester koltuklar
- Yatağa dönüşebilen modeller
- Baklava dilimli modeller