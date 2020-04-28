Çikolata kozmozu nedir

Kozmoz çiçeği olarak da bilinen çikolata kozmozu, süs bitkisidir.

Anavatanı Meksika olan kozmoz çiçeğinin nesli tükenmiştir. Yaklaşık 112 yıldan beri yetişmemektedir.

Koyu kırmızı ve koyu/ kestane kahverengisi renginde olan çikolata kozmozu, sıcaklığa ve susuzluğa dayanıklı bir bitkidir.

Kozmoz çiçeğinin toprağına gübre fayda etmemektedir.

Ilıman bölgelerde yetişen çikolata kozmosu, yazın vanilya kokusu yayar.

Çiçeklenme zamanı genelde yaza doğru başlayıp sonbahar ortalarına kadar devam eder. Bazı çeşitleri yaz sonunda çiçeklenmeye başlar.

EN SON 1902 YILINDA YETİŞTİ

Yetiştirilmesi, bakımı en kolay bahçe bitkilerinin başında kozmoz çiçeği gelebilir.

En son 1902 yılında yetişen ve aynı yıl koruma altına alınan kozmoz çiçeği, bu tarihten itibaren vejetatif üremeyle çoğalmakta yani klonlanmaktadır.

Bir çeşit eşeysiz üreme olan vejetatif üreme pratikte "aşılama" olarak bilinmekte olup, bitkinin belli organ-gövdesinden yeni bireyler yetiştirmek ya da çoğaltmaktır.

Kısa zamanda çimlenip hızla büyürler. Asitli topraklara uyum sağlayamayan çiçekler asitli topraklarda tutmaz ve çürürler.

Evinizin balkonunda ve bahçesinde rahat bir şekilde çiçek tohumlarını kullanarak, bu çiçekleri yetiştirebilirsiniz.