Çikolata sarmaşığı nedir

Görünümü ve kokusu ile oldukça dikkat çeken bir bitki türüdür.

'Akebi' olarak da bilinen çikolata sarmaşığı Japonya, Çin ve Kore'ye özgü bir bitki türüdür.

Sarılarak büyüyen ve kokulu çiçekler açan bir sarmaşıktır. Çok çabuk yayılıp çoğalabilen bu bitki, istilacı türler arasındadır.

Yer örtücü olarak da yetiştirilebilen tür, kolayca büyüyebilir.

ÖZELLİKLERİ

Çikolata sarmaşığı 6 metreye kadar uzayabilir.

Erkek çiçeklerde 2-3 adet bir arada bulunurken, dişi çiçekler 3 yapraklıdır ve yaprakların bağlanması için ortalarında pembe ve mor renk toplar vardır.

Mor renge sahip olan meyvesi büyük ve etlidir.

Olgunlaşınca ortadan yarılarak içerisindeki siyah küçük tohumları açığa çıkar.

Kokusu oldukça hoş olan çikolata sarmaşığı -5 dereceye kadar dayanıklıdır.