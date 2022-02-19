Cildimizde yaşayan kurçuklar: Demodeks nedir

Ciltte yaşayan bir parazit ailesi olan Demodeks, özellikle yağ bezlerinin çok olduğu alın, yanak ve burun bölgesinde bulunur.

Bazen cildimizde dokunduğumuzda, aşırı kuru hatta rende gibi pütürlü bir his alırız.

Aslında kuruluğun nedeni her zaman cildimizin nemsiz olması değildir.

Her ciltte yağ bezleri vardır ama bu pütürlü duruma neden olan, derimizde misafir ettiğimiz parazitler olabilir.

Deri yüzeyinde mikroskobik bir inceleme yapıldığında çoğu kez bol miktarda "demodeks" denilen parazitler saptanır.

Tıp literatüründeki adıyla "demodex folliculorum paraziti", gözenek ve kıl köklerinde yaşıyor.

BELİRTİLERİ

Çocukluk döneminde cildin 'sebum' adı verilen yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıyı salgılaması düşük olduğundan parazitin üremesi zordur.

Yaşla birlikte cildinde yağ bezi olanlarda sebum üretimi artacağından, parazitin üremesi de kolaylaşır.

Yüzde kızarıklık, yağ bezlerinin daha çok olduğu alın yanak burun gibi yerlerde sivilce gibi kabartılar, ağız çevresinde kabartılar şeklinde olabileceği gibi bazen sadece kuruluk ve kaşıntı ile de kendini gösterebilir.