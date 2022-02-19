Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.46
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
553.606
-0.76%
BTXN Coin
38.09
1.87%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Cildimizde yaşayan kurçuklar: Demodeks nedir

    Ciltte yaşayan bir parazit ailesi olan Demodeks, özellikle yağ bezlerinin çok olduğu alın, yanak ve burun bölgesinde bulunur.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cildimizde yaşayan kurçuklar: Demodeks nedir

    Bazen cildimizde dokunduğumuzda, aşırı kuru hatta rende gibi pütürlü bir his alırız.

    Aslında kuruluğun nedeni her zaman cildimizin nemsiz olması değildir.

    Her ciltte yağ bezleri vardır ama bu pütürlü duruma neden olan, derimizde misafir ettiğimiz parazitler olabilir.

    Deri yüzeyinde mikroskobik bir inceleme yapıldığında çoğu kez bol miktarda "demodeks" denilen parazitler saptanır.

    Tıp literatüründeki adıyla "demodex folliculorum paraziti", gözenek ve kıl köklerinde yaşıyor.

    BELİRTİLERİ

    Çocukluk döneminde cildin 'sebum' adı verilen yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıyı salgılaması düşük olduğundan parazitin üremesi zordur.

    Yaşla birlikte cildinde yağ bezi olanlarda sebum üretimi artacağından, parazitin üremesi de kolaylaşır.

    Yüzde kızarıklık, yağ bezlerinin daha çok olduğu alın yanak burun gibi yerlerde sivilce gibi kabartılar, ağız çevresinde kabartılar şeklinde olabileceği gibi bazen sadece kuruluk ve kaşıntı ile de kendini gösterebilir.

    Cildimizde yaşayan kurçuklar: Demodeks nedir #1


    İlginizi Çekebilir

    Dini nikahlı olduğu kadını öldürdü: Küfredince ateş ettim
    3. Sayfa

    Dini nikahlı olduğu kadını öldürdü: Küfredince ateş ettim

    Yangınlarla boğuşan Chevrolet Bolt, nisanda yeniden üretime giriyor
    Otomobil

    Yangınlarla boğuşan Chevrolet Bolt, nisanda yeniden üretime giriyor

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Görüş Bildir