Cittaslow nedir

Yavaş ve şehir kelimelerinden oluşturulan Cittaslow bir belediyeler birliği. Dönüşen dünyada orijinalliğini kaybetmeden varlığını sürdürebilen şehirler, bu birliğe dahil olabiliyor.

İtalya'da 1999 yılında kurulmuş bir belediyeler birliği olan Cittaslow'un kelime anlamı İtalyanca 'Citta' (şehir), İngilizce 'slow' (yavaş) birleşiminden oluşuyor.

Cittaslow İtalya'da kurulmuş olsa da, farklı ülke ve şehirler de bu belediyeye üye olabiliyor.

CİTTASLOW KRİTERLERİ

Cittaslow şehirler kültür, gelenek, tarih ve doğa ile değişen dünyanın içinde orijinalliğini sürdürebilen şehirlerdir. Bu şehirler özelliklerini korumak adına destek alırken sürdürülebilir doğa ve kültür alanında varlığını sürdürmeye devam eder.

Sakin şehir sayılabilmek için gerekli 7 kriter bulunuyor. Bu kriterlerin en başında, kent nüfusunun 50.000'den az olması geliyor. Bunların yanında gelen kriterler ise şu şekilde;

Çevre

Altyapı

Refah seviyesi

Tarım

Turizm

Esnaf ile sürdürülebilir politika

Tüm bunların yanında sakin şehir adını alabilmek için kent halkı misafirperver, son derece uyumlu ve ortak değer sahibi olmalıdır.

TÜRKİYE'DE CİTTASLOW

Türkiye ise Ankara'nın Güdül ilçesinin kriterleri karşılamasıyla, listeye 18'inci sıradan girmiştir. Cittaslow'a dahil olan Türkiye şehirleri ise şu şekilde;