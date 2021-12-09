Cizye nedir

Cizye, İslam hukuku kapsamında gayrimüslim olan milletlerin canlarının ve mallarının güvenliklerinin sağlanması amacı ile ödenmiş olan bir vergi

Cizye, İslam ülkelerinde Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi türüdür.

Cizye vergisi verenler (Cizyegüzar), mal ve can güvenliği ile her türlü hakları bakımından devletin koruması altına alınır, din, günlük yaşayış ve ekonomik faaliyetlerinde serbest bırakılırdı.

Cizyeyi ödeyen kişiye ayrıca zimmi denmektedir.

İSLAM HUKUKUNDA CİZYE

Cizye kelimesi Kur’an-ı Kerîm'in içerisinde ve hadis kaynaklarının içinde geçmektedir. Baş vergisi şeklinde de bilinen bu kavramın arazi için ödenen vergi biçiminde kullanıldığı kaynakların çoğunda rastlanılmaktadır.

Yüce Allah Kuran-ı Kerim' de bulunan Tevbe suresinin 29. Ayetinde şöyle emretmektedir:

“Ehl-i kitap'tan Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle, yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.”

İslam dininin sonrasında yer alan zamanlarında arazi için ödenmekte olan vergilerde "haraç" kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

CİZYE VERGİSİ ALINMAYANLAR: