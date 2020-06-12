Çocuk felci nedir

Poliovirüs denen bir virüsün sinir sistemine saldırması sonucu ortaya çıkan hastalık türüdür.

Çocuk felci özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda görülür.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her 200 çocuk felci enfeksiyonundan 1'i kalıcı felce neden olmaktadır.

Bununla birlikte, 1988'deki küresel çocuk felcinin yok edilmesi girişimi sayesinde, Amerika, Avrupa, Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya gibi bölgeler bu hastalığı yok etmişlerdir.

Ancak çocuk felci Afganistan, Pakistan ve Nijerya gibi bazı ülkelerde hala görülür.

BELİRTİLERİ

Bu hastalığın birçok belirtisi vardır, bunların başında; ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kusma, yorgunluk, refleks kaybı ve kas ağrısı gibi semptomlar görülür.

VİRÜS NASIL BULAŞIR

Çok bulaşıcı bir virüs olan poliovirüsü, bu hastalığı barındıran (enfekte) dışkı ile temas yoluyla bulaşır. Virüs barındıran dışkılara temas eden ya da yaklaşan oyuncaklar da çocuklar için risk oluşturur.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Bu hastalık için doğrudan etki edebilecek bir ilaç bulunmamaktadır.

Bu nedenle tedavi, yaşam kalitesini artırmak, ağrılarla başa çıkmak, oluşabilecek komplikasyonları önlemeye çalışmak üzerine odaklanmaktadır.

Bu sebeple, aşılanmak ve çocukların aşılanmasını sağlamak son derecede önemlidir.