Çoklu evren nedir

Potansiyel olarak farklı gözlemlenebilir evrenlerin varsayımsal bir koleksiyonu olarak bilinir.

Bilim adamları, içinde yaşadığımız evrenin tek evren olamayabileceğini düşünüyor. Bunun yerine "çoklu evren" adı verilen bir dizi sonsuz veya paralel evrende yaşayabilme ihtimalinden söz ediliyor.

Sonsuz evrenler birçok bilimsel teorinin bir sonucudur; örneğin, uzay-zaman gerçekten sonsuza dek devam ederse, eninde sonunda tekrarlamaya başlayabilir, çünkü parçacıklar sadece sınırlı sayıda yolla düzenlenebilir.

ÇOKLU EVREN, 1895'TE ORTAYA ATILDI

Çoklu evren terimi, ilk olarak 1895 yılında Amerikalı filozof ve psikolog William James tarafından ortaya atıldı. Bununla birlikte, çoklu evren modelinin bilimsel temeli kara delikler ve Big Bang (Büyük Patlama) teorisine dayanan problemler gibi kozmolojik kuvvetlerin incelenmesinden ileri geldi.

Örneğin, kara delikler içinde tekilliklerin, yani tüm fiziksel yasaların sona erdiği bir nokta var olduğuna ve fiziksel davranışı tahmin etmenin imkansız hale geldiği düşünülmektedir.

KOZMİK ENFLASYON TEORİSİ

Kozmik enflasyon gibi teoriler, Big Bang'den sonra aynı ilkel boşluktan sayısız evrenin ortaya çıktığını ve bildiğimiz evrenin bizim için gözlemlenebilir olan şey olduğunu belirten bu fikri destekliyor.