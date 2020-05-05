Çoklu kişilik bozukluğu nedir

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Dissosiyatif kimlik bozukluğu(DKB) olarakta bilinen bu durum, kişilerin farkında olarak veya olmayarak birden fazla kimlik oluşturmasına denir.

Bu durumu yaşayan kişilerde bellek, algı ve çevre gibi kavramlar tamamen bozulabilir.

Küçüklük dönemlerinde yaşanılan travmalar DKB, neden olabilir.

Bu hastalığa yakalan kadınlar kendilerini erkek, erkekler de kadın gibi görebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

DKB’li kişilerin her zaman birden fazla benlikleri vardır.

Hepsinin ayrı bir düşünce tarzı ve farklı özellikleri bulunur.

Kişi bu durumla karşı karşıya kaldığında, zaman zaman farkında olmayabilir.

Bu durumu yaşayan kişiler genellikle çevresine sorun çıkartabilir.

Unutkanlık yaşayabilir.

Çoklu kişilik bozukluğu diğer hastalıkları da içinde barındırır.

Şiddetli baş ağrısı veya vücudun diğer bölümlerinde ağrı.

Yeme ve uyku bozuklukları.

Kendine zarar verme.

İntihar riski yüzde 70’i intihar girişiminde bulunur.

Tutarsızlık/ depresyon.

Çoklu kişilik bozukluğu her yaşta ortaya çıkabilir. Önemli olan erken teşhistir. Travmatik olaylar bu durumun yaşanmasına sebep olur.

Çoklu kişilik bozukluğu olan vakaların, geçmişte yaşamış oldukları onları derinden etkileyen olay sonrasında böyle oldukları belirlenmiştir.

Vakaların anne ve babasını kaybetmesi,

Cinsel saldırı,

Afet bu durumu tetikleyen etkilerdir.

TEDAVİ NASIL OLUR

Psikoterapi ve alanında uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Meditasyon ve gevşeme hareketleri yapılabilir.

Aile terapisi, yaratıcı terapiler(sanat, müzik) ve doktor kontrolünde ilaç tedavisi gerçekleşebilir.