Çöpçü balığı nedir

Sürü halinde yaşan çöpçü balığı, akvaryumda yaşayan su altı diplerinde yaşamını devam ettiren bir canlı türüdür.

Diğer adıyla kedi balığı olarak belirtilen çöpçü balığı (corydoras), bir akvaryum canlısıdır.

Akvaryumların en yanlış anlaşılan balıklarıdır. Aynı zamanda çöpçü balıkları sanıldığı gibi akvaryumu temizlemezler, dibe çökmüş yemleri yerler.

YAŞAMLARINI TOPLU HALDE SÜRDÜRÜRLER

Bu balıklar kendilerine özel tablet yemlerle beslenmelidir. Kökenleri Güney Amerika’ya dayanan bu balıklar su diplerinde toplu halde yaşamlarını sürdürürler.

JAPON BALIĞIYLA UYUM HALİNDEDİR

Çöpçü balıklarının daha sağlıklı olmaları için ıspanak, muz ve yumurta gibi besin maddelerinin de ara sıra verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan çöpçü balığının uyum içerisinde yaşadığı balık cinsi, Japon balıklarıdır.

ÇÖPÇÜ BALIĞININ ÖZELLİKLERİ