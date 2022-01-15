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Çöpçü balığı nedir
Sürü halinde yaşan çöpçü balığı, akvaryumda yaşayan su altı diplerinde yaşamını devam ettiren bir canlı türüdür.
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 16:35
- Güncelleme : 15.01.2022 - 16:39
Diğer adıyla kedi balığı olarak belirtilen çöpçü balığı (corydoras), bir akvaryum canlısıdır.
Akvaryumların en yanlış anlaşılan balıklarıdır. Aynı zamanda çöpçü balıkları sanıldığı gibi akvaryumu temizlemezler, dibe çökmüş yemleri yerler.
YAŞAMLARINI TOPLU HALDE SÜRDÜRÜRLER
Bu balıklar kendilerine özel tablet yemlerle beslenmelidir. Kökenleri Güney Amerika’ya dayanan bu balıklar su diplerinde toplu halde yaşamlarını sürdürürler.
JAPON BALIĞIYLA UYUM HALİNDEDİR
Çöpçü balıklarının daha sağlıklı olmaları için ıspanak, muz ve yumurta gibi besin maddelerinin de ara sıra verilmesi gerekmektedir.
Öte yandan çöpçü balığının uyum içerisinde yaşadığı balık cinsi, Japon balıklarıdır.
ÇÖPÇÜ BALIĞININ ÖZELLİKLERİ
- Çöpçü balıklarının anavatanı Güney Amerika olmakla beraber bu balıklar nehirlerde ve sığ sularda yaşamaktan hoşlanmaktadırlar.
- Çöpçü balıklarının dişi olanları erkek çöpçü balığına göre daha iri olmaktadırlar.
- Erkek çöpçü balıkları ise renkleri ile dikkat çekmektedirler.
- Çiftleşme zamanında vücutlarında birtakım değişiklikler meydana gelmektedir.
- Ortalama ömürleri 10 yıla kadar olan bu balıklar düşük sıcaklıklarda bile yaşayabilmektedirler.