Cryptojacking nedir

Cryptojacking, çeşitli yollarla kontrolü ele geçirilen sunucuların, bilgisayarların, mobil telefonların ve diğer akıllı cihazların, kullanıcının bilgisi ve isteği dışında kullanılmasıdır.

Bitcoin, Ethereum ve Doge gibi kripto para birimlerinin hızla değer kazanması, Cryptojacking adı verilen yeni bir siber saldırı şeklinin popüler hale gelmesine yol açtı.

Bu yeni yöntem, sistem kaynaklarını ciddi ölçüde tüketerek hizmet sürekliliğinin aksamasına, verimliliğin düşmesine ve gelir kaybına neden olurken, güvenliği de tehdit ediyor.

CRYPTOJACKİNG NEDİR

Cryptojacking, kripto para madenciliği yapmak için birinin cihazının yetkisiz kullanımı olarak tanımlanabilir.

Bilgisayar korsanları, devasa bir bilgisayar ağını kullanarak kurbanlarının elektriğini, cihazlarını ve bilgi işlem gücünü kendi karlarını artırmak için kullanarak kripto madenciliği yapabilirler.

Mağdurlar, cihazlarının kripto madenciliği yaptığının farkında bile olmayabilir. Tek işaret daha düşük bilgisayar performansı ya da cihazın aşırı ısınması olabilir.

CRYPTOJACKİNG NASIL YAPILIR

Bilgisayar korsanlarının cihazınızı şifrelemesinin iki yolu vardır:

Bilgisayar korsanları, kötü amaçlı bir bağlantıya tıklamanız veya kötü amaçlı yazılımını gizleyen kötü amaçlı bir belge indirmeniz için sizi kandırmak için kimlik avı taktikleri kullanabilir. Bu tür kötü amaçlı yazılımları tespit etmek oldukça zordur ve siz fark etmeden arka planda bir kripto madencilik yazılımı çalıştırabilir.

Komut dosyaları ile hacker bir web sayfasına kötü amaçlı bir kod parçası ekler. Kod, web sitesi her açıldığında otomatik olarak çalışır. Bilgisayarınızda hiçbir şey depolanmaz, ancak artık web tarayıcısı açık olduğu sürece kripto madenciliği yapıyor olursunuz.

KORUNMAK İÇİN