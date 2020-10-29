Cumhuriyet Bayramı nedir

Saltanatın kaldırılmasından sonra 29 Ekim 1923'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen bayrama Cumhuriyet Bayramı denir.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni bir devletin temeli atıldı. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu. Hilafet ve saltanatın kaldırılmasından sonra yeni bir rejim ihtiyacı doğdu.

"YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ"

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 97 sene önce genç Cumhuriyetin temeli atıldı. Bugün ise Cumhuriyetin 97'inci yaşı kutlanıyor. Atatürk'ün "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü bu konuda atılan önemli adımın habercisiydi.

SANCILI DÖNEMLER...

Cumhuriyetin ilanından sonra ülkede irili ufaklı pek çok isyan ya da kargaşa baş göstermeye başladı. Bunlardan en önemlisi Atatürk'e karşı olan suikast girişimiydi. Özellikle Hilafetin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan Şeyh Said İsyanı, büyük bir buhrana sebep oldu.

İsyancılar kurulan İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanarak idam edildi. İşte bu olaylar öncesinde kurulan genç cumhuriyet, sancılı bir döneme sebep oldu.

HALKIN YÖNETİMİ

Cumhur halk demek, yani halkın seçmi halkın yönetimi. Cumhuriyet rejimiyle birlikte halk yönetime ortak oldu ve yönetimde söz sahibi olmaya başladı.

Bu aynı zamanda demokrasinin de bir gereğiydi. Milli Mücadele dönemi ve sonrasında gelişen olaylar bütünü yeni bir rejim kurmayı gerektirdi. Bu rejimin adı da Cumhuriyet oldu.

CUMHURİYET 97 YAŞINDA

Bugün genç Cumhuriyetin yeni yaşını kutluyoruz. Bağımsızlığın sembölü olan Cumhuriyete nice yaşlar diliyoruz.