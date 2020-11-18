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- Cüzzam nedir
Cüzzam nedir
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 17:17
- Güncelleme : 18.11.2020 - 17:25
Cüzzam çok eski zamanlardan beri bilinen bir hastalıktır. Verem mikrobu olan Koch bakterisine benzer özellikler taşıyan cüzzam, Hamsen Basili adı verilen bir bakteri vasıtasıyla bulaşır.
Hansen bakterisi, 1873’te İsveçli tıp bilgini Gerhart Hansil tarafından bulunduğu için onun adıyla anılmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günümüzde enfekte olmuş toplam 180 bin cüzzam hastası vardır. Hastaların çoğu Asya ve Afrika ülkeleri gibi gelişmemiş ülkelerde yaşamaktadır.
NASIL BULAŞIR
Genelde genetik olarak ortaya çıkan cüzzam; vücudun doğal bağışıklık sistemine sahip olmasına rağmen bu hastalarda bağışıklık sistemi olmadığı için ortaya çıkar.
Cüzzamın insanlar arasında nasıl yayıldığı tam olarak bilinmemektedir. Tıp uzmanları bu hastalığın, cüzzamlı kişinin öksürmesi ya da hapşırması sırasında havaya bıraktığı damlacıklar yoluyla diğer kişiye bulaşabileceğini ileri sürmektedir.
BELİRTİLERİ
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Ten renginden daha açık deri yaraları
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Aylar boyunca iyileşmeyen yara ve lezyonlar
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Kaslarda güçsüzlük
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El, kol, bacak ve ayaklarda uyuşma hissi
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Kaşlarda dökülme
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Diz ve dirseklerde yara izleri
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Kol ve bacak sinirlerinde kalınlaşma
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Avuç içi kasların erimeye başlaması
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Özellikle ön kol iç yüzeyinde his kaybı
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Çocuklarda ve gençlerde sıklıkla tekrarlayan burun kanamaları
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Alt göz kapaklarının kapanmaması
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Yüzde ödem ve sivilceye benzeyen yaralar
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Alında ve kulaklarda beliren morumsu renkli, kabarık ve sert nodüller
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Vücudun farklı bölgelerinde görülebilen basilli nodüller
CÜZZAM ÇEŞİTLERİ
Cüzzam hastalığının başlıcaları ve önemli çeşitleri şunlardır.
Lepromlu cüzzam: Özellikle yüzde görülür.Yüzdeki mukozalı bozuk dokular bulaşma aracıdır.Mikroskopla incelendiğinde hasta dokular içinde çok sayıda Hansen basili görülebilir.
Tüberkülozumsu cüzzam : Şişkin lekeler ve sızıntılı kabarcıklar şeklinde görülür.Kabarcıkların üzerine camla bastırıldığında deri veremine benzer tanecikler görülür.Fakat hastalık mikroskopla incelendiğinde Hansel basili görülmez.
Sinir cüzzamı : Sinirlerin hastalanmasından ileri gelir.
CÜZZAMLILARA ADANMIŞ BİR HAYAT
Cüzzam ile mücadele dendiğinde Türkiye ve dünyada akla ilk gelen isim Prof. Dr. Türkan Saylan’dır.
Türkiye’de ayrıca Kardelenler projesi ile bilinen ve kız çocuklarının eğitimine verdiği büyük destekle tanınan Prof. Dr. Türkan Saylan, cüzzam ile mücadeleye bir ömür harcamış ve hastalığı ülkemizden temizlemiştir.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarından itibaren cüzzam hastalığı ile mücadele etmeye başlayan Prof. Dr. Türkan Saylan, hekim olduktan sonra uzmanlığını da bu alanda yaparak işe başladı.