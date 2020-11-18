Cüzzam nedir

Sosyal ve toplumsal bir hastalık olarak kabul edilen cüzzam hastalığı, bulaşıcı bir hastalıktır. İnsanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen cüzzam, “lepra” olarak da adlandırılır.

Cüzzam çok eski zamanlardan beri bilinen bir hastalıktır. Verem mikrobu olan Koch bakterisine benzer özellikler taşıyan cüzzam, Hamsen Basili adı verilen bir bakteri vasıtasıyla bulaşır.

Hansen bakterisi, 1873’te İsveçli tıp bilgini Gerhart Hansil tarafından bulunduğu için onun adıyla anılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günümüzde enfekte olmuş toplam 180 bin cüzzam hastası vardır. Hastaların çoğu Asya ve Afrika ülkeleri gibi gelişmemiş ülkelerde yaşamaktadır.

NASIL BULAŞIR

Genelde genetik olarak ortaya çıkan cüzzam; vücudun doğal bağışıklık sistemine sahip olmasına rağmen bu hastalarda bağışıklık sistemi olmadığı için ortaya çıkar.

Cüzzamın insanlar arasında nasıl yayıldığı tam olarak bilinmemektedir. Tıp uzmanları bu hastalığın, cüzzamlı kişinin öksürmesi ya da hapşırması sırasında havaya bıraktığı damlacıklar yoluyla diğer kişiye bulaşabileceğini ileri sürmektedir.

BELİRTİLERİ

Ten renginden daha açık deri yaraları

Aylar boyunca iyileşmeyen yara ve lezyonlar

Kaslarda güçsüzlük

El, kol, bacak ve ayaklarda uyuşma hissi

Kaşlarda dökülme

Diz ve dirseklerde yara izleri

Kol ve bacak sinirlerinde kalınlaşma

Avuç içi kasların erimeye başlaması

Özellikle ön kol iç yüzeyinde his kaybı

Çocuklarda ve gençlerde sıklıkla tekrarlayan burun kanamaları

Alt göz kapaklarının kapanmaması

Yüzde ödem ve sivilceye benzeyen yaralar

Alında ve kulaklarda beliren morumsu renkli, kabarık ve sert nodüller

Vücudun farklı bölgelerinde görülebilen basilli nodüller

CÜZZAM ÇEŞİTLERİ

Cüzzam hastalığının başlıcaları ve önemli çeşitleri şunlardır.

Lepromlu cüzzam: Özellikle yüzde görülür.Yüzdeki mukozalı bozuk dokular bulaşma aracıdır.Mikroskopla incelendiğinde hasta dokular içinde çok sayıda Hansen basili görülebilir.

Tüberkülozumsu cüzzam : Şişkin lekeler ve sızıntılı kabarcıklar şeklinde görülür.Kabarcıkların üzerine camla bastırıldığında deri veremine benzer tanecikler görülür.Fakat hastalık mikroskopla incelendiğinde Hansel basili görülmez.

Sinir cüzzamı : Sinirlerin hastalanmasından ileri gelir.

CÜZZAMLILARA ADANMIŞ BİR HAYAT

Cüzzam ile mücadele dendiğinde Türkiye ve dünyada akla ilk gelen isim Prof. Dr. Türkan Saylan’dır.

Türkiye’de ayrıca Kardelenler projesi ile bilinen ve kız çocuklarının eğitimine verdiği büyük destekle tanınan Prof. Dr. Türkan Saylan, cüzzam ile mücadeleye bir ömür harcamış ve hastalığı ülkemizden temizlemiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarından itibaren cüzzam hastalığı ile mücadele etmeye başlayan Prof. Dr. Türkan Saylan, hekim olduktan sonra uzmanlığını da bu alanda yaparak işe başladı.