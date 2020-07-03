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    Cygnus nedir

    Cygnus, 804 metrekarelik bir alanı kaplayan 16. en büyük takımyıldızdır.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 13:35
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    Cygnus nedir

    Cygnus (Kuğu), kuzey gökyüzünde bulunur. Takımyıldızdaki önemli nesneler arasında ünlü bir X-ray kaynağı olan Cygnus X-1 yer alır.

    Kuzey yarımkürenin dördüncü çeyrek diliminde konumlanmaktadır. Komşu takımyıldızlar Cepheus, Draco, Lacerta, Lyra, Pegasus ve Vulpecula'dır.

    Cygnus'un bilinen gezegenleri olan 10 yıldızı vardır ve iki Messier nesnesi içerir: Messier 29 (NGC 6913) ve Messier 39 (NGC 7092).

    Takımyıldızdaki en parlak yıldız, aynı zamanda gökyüzündeki en parlak 19. yıldız olan Alpha Cygni, diğer adıyla Deneb'dir.

    Cygnus nedir #2

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