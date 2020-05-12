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    Dadaizm nedir

    Dadaizm, I. Dünya Savaşı'nın gerçekleştiği yıllarda ortaya çıkan bir sanat akımıdır.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2020 - 17:37
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    Dadaizm nedir

    Dadaizm; dada ya da dadacılık olarak da ifade edilebilir.

    Var olan sanatsal tüm düzenleri reddeden bu akım, gündelik hayattaki ve sanat alanlarındaki entelektüel katılığa bir protesto niteliği taşımaktadır.

    Kuralsızlığı savunan dadaizm, toplumda kalıplaşmış bulunan anlam kavramlarına karşı çıkarak yeni bir oluşuma gitti.

    Özellikle edebiyat, müzik ve resim alanında ortaya koyulan eserlerle ön plana çıkan dadaizm, dil ve biçimde yenilik oluşturdu.

    BOĞUNTU VE DENGESİZLİK AKIMI

    I. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkması nedeniyle dadaizmin felsefesi; insanların ve dünyanın yıkılışından ve hiçbir şeyin sürekli olmaması durumundan etkilenir.

    Dadaizm, savaşın ardından insanlığa gelen boğuntu ve duygusuzluk hissinden ortaya çıkmıştır.

    ESERLERİYLE ALIŞILAGELMİŞİN DIŞINA ÇIKTILAR

    Dadaizm akımına örnek eserler ortaya koyan sanatçılar; alışılagelmiş estetik yargılarının dışına çıkmalarının yanı sıra, burjuva değerlerini de eserlerinde sert bir şekilde eleştiriyorlardı.

    DADAİZMİN ÖNEMLİ SANATÇILARI

    1922 yılından sonra zamanla eski etkisini yitirmeye başlayan dadaizmin önemli sanatçıları ise şu şekildedir:

    Tristan Tzara
    Hugo Ball
    Jean Arp
    Marcel Duchamp
    Francis Picabia
    Hannah Höch
    Sophie Taeuber-Arp
    Marcel Janco
    Raoul Hausmann
    Kurt Schwitters


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