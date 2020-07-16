Dağlık Karabağ sorunu nedir

Ermenistan ve Azerbaycan arasında uzun yıllardır devam eden dağlık Karabağ sorunu, tekrar alevlendi. İki devlet arasındaki mesele ise toprak anlaşmazlığıdır.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ve Azerbaycan arasında tekrar alevlenen Karabağ sorunu, Ermenistan'nın Azeri eskerlerini öldürmesiyle iyice kızıştı. Sokaklara dökülen Azeri halkı, Ermenistan'nın saldırılarını protesto etti.

İki ülke arasında devam eden Dağlık Karabağ sorunu, hala güncelliğini korumakla beraber, herangi bir çözüme de kavuşturulamadı. İki ülke arasında 30 senedir devam eden ve ara ara çatışmaya dönüşen anlaşmazlığa çözüm bulunmuş değil.

BM SESSİZLİĞİ

Hem Ermenistan hem de Azerbaycan, Karabağ'ın kendilerine ait olduğunu iddia edip, bu yönde dünya kamuoyunu ikna etmeye çalışıyorlar. Dünya barışını korumakla görevli olan Birleşmiş Millet ise sessizliğini korumaktadır.

TOPRAK ANLAŞMAZLIĞI

Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ ve Dağlık Karabağ'ı çevreleyen Ermeni kontrolündeki Azerbaycan toprakları'ndaki etnik çatışma ve toprak anlaşmazlığıdır.

Artsah Cumhuriyeti fiilen bağımsızdır, ancak Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamış bir cumhuriyettir.

ÖZERK BÖLGE OLDU

Çatışmanın kökeni, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Sovyetler Birliği döneminde, Josef Stalin Dağlık Karabağ bölgesini, tarihsel olarak Ermeni ve çoğunluğu Ermeni nüfusu olan Sovyet Azerbaycan'da bir özerk oblast haline getirmeye karar verdi.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Mevcut çatışma, 1988'de Karabağ Ermenilerinin, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a devredilmesini talep ettiği zaman başladı.

Çatışma, 1990'lı yılların başlarında, geniş çaplı bir savaşa dönüştü. 1994 yılında imzalanan bir ateşkes, Bakü'nün statüko ile olan sıkıntılarını artırmasının yanı sıra, Erivan'ın sağlamlaştırma çabalarıyla çelişen yirmi yıllık göreceli istikrar sağladı.

ATEŞKES SAĞLANDI

Nisan 2016'da yaşanan dört günlük bir gerginlik, ateşkesten sonra bugüne kadar yaşanan en şiddetli çatışma oldu. O zamandan beri, devam eden geniş çaplı düşmanlık tehlikesi büyük ölçüde arttı.