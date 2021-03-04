Daha çekici olmanın bilimsel yolları

Birçok insan, başkalarının ve partnerinin gözünde daha dikkat çekmek ister. Peki, ilgi çeken biri nasıl olunur? İşte daha çekici gözükmenin bilimsel olarak kanıtlanmış yolları..

Diğer insanlara daha çekici görünebilmek ve onlar tarafından fark edilebilmek adına yapabileceğiniz, doğal insan içgüdülerinden ve psikolojisinden yola çıkılarak geliştirilen, bilim tarafından onaylanmış bazı yöntemler mevcut.

Karakteriniz ve fiziksel özelliklerinizle harmanlayacağınız tavırlarınızla, etrafınızdakileri etkilemek için birkaç kuralı deneyebilirsiniz.

Çekici olmak, her yaşta ve durumda insanların daha iyi hissetmesini sağlar. Yalnızca, davranışlarımızı kontrol etmenin ve yönlendirmenin ipuçlarını bilmek gerekiyor.

İşte sizi daha çekici kılacak minik ipuçlarından bazıları:

MİZAH ANLAYIŞI

Çoğu insan komik olduğunu düşünür ancak gerçekten komik olan insanlar, diğer insanlar tarafından direkt olarak fark edilirler.

Yüksek zekanın göstergesi olan komiklik, yapılan birçok araştırmaya göre insanların daha çekici görünmesini sağlıyor. Komik olan erkekler, kadınlar tarafından zeki ve sosyal olarak algılanıyor.

ÇEVRE

Yapılan araştırmalara göre, topluluk içerisinde bulunan kişiler yalnız olan kişilerden çok daha çekici görünüyor.

Bu durum grubun güzelliği üzerinden açıklıyor. Eğer grupta bulunan kişilerden daha yakışıklıysanız, bu sizin ön plana çıkmanızı sağlar ve güzelliğiniz grubun ortalaması üzerinden değerlendirilir.

POSTÜR

Fiziksel olarak nasıl durduğumuz, aslında karakterimiz ve enerjimizin tam olarak yansımasıdır. Açık ve kendinden emin bir duruşun sizi ilk kez tanıştığınız bir kişiye daha çekici hale getirebilir.

Kambur bir duruş, çevrenizdekilerin sizi özgüvensiz ve enerjisiz olarak algılamasına neden olabilir.

Etkilemek istediğiniz kişi karşısında kollarınızı kavuşturmayın, onunla konuşurken başka yerlere bakmayın ve ayaktaysanız sürekli ona doğru dönük olun. Bunları yaparak kendinden emin ve güvenilir bir kişi olduğunuz izlenimini verebilirsiniz.

LİDERLİK

Bir grubun lideri olan insanlar, gruba dahil olmayan insanlardan çok daha çekici bulunuyor. Bunun nedeni liderliğin gücü temsil etmesi ve çoğu insanın gücü sevmesidir.

Ayrıca lider olmak, kişinin kendi kararlarını verebilmesinin yanı sıra başkaları adına kararlar da alabileceğini gösteriyor. Bu da onun sorumlu ve özgüven sahibi birisi olduğu izlenimini veriyor.

HAYVAN SEVGİSİ

Araştırmalar sonucu, evcil hayvan sahibi olmanın koruyucu; partneriyle ilgilenecek, kendini bir ilişkiye adamaya açık bir kişi olarak algılanılmaya yardımcı olduğunu tespit edilmiştir.

Hayvanlara gösterilen sevgi ve şevkat, karşı tarafa ne kadar vicdanlı olduğunuzu da göstermenize yardımcı olur.

Özellikle kadınlar, hayvan sahibi erkeklerin daha çekici olduğunu düşünmektedir.

MUTLU BİR YÜZ

Gülümseme ile çekicilik arasındaki ilişkiyi inceleyen iki deneyin sonuçlarına göre güçlü gülümsemeler yüzün daha çekici gözükmesini sağlıyor. Hatta mutlu bir yüz ifadesi görece çekici olmayan yüzlerin de daha iyi algılanmasını sağlıyor.

HEMHALLİK

Birbirinde benzer ve aynı noktaları bulan insanlar, daha çekici görünürler.

Aynı durumda olma hali, karşı tarafa kendinden bir parça bulmuş gibi hisettirdiğinden, olduğunuzdan daha cazip görünmeniz mümkündür.