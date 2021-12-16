Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırıldığını açıkladı. Peki damga vergisi nedir, maaşları nasıl etkileyecek?

On yıllardır işveren üzerinden alınan asgari ücret damga vergisi ve gelir vergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı.

2022 asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak açıklanmasının ardından, damga vergisinin kaldırılması maaşları nasıl etkileyecek araştırılıyor.

Bu kararla birlikte işverenin üzerinden 450 lira civarında bir yük azaltılmış olacak.

Devlet tarafından alınan bir vergi çeşidi olan damga vergisi hakkındaki detaylar...

DAMGA VERGİSİ NEDİR

Damga vergisi, kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir.

Damga vergisinin alınabilmesi için kağıdın ibraz edilebiliyor olması, imzalanabilir veya imza yerine geçen ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

Damga vergisi, kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir.

Buradaki kağıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga vergisinin alınabilmesi için kağıdın ibraz edilebiliyor olması, imzalanabilir veya imza yerine geçen ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

DAMGA VERGİSİ 2021

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılarak 01/01/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olarak belirlendi.

ERDOĞAN: DAMGA VERGİSİNİ KALDIRIYORUZ

2022'de uygulanacak asgari ücret miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; ''Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.'' dedi.