Debit kart nedir

Kişinin bankada bulunan kendine ait parayı kullanmasına yarayan karta debit kart denir. Debit kart, maaş kartı, banka kartı ve hesap kartı olarak da bilinir.

İnternet alışverişlerinde de oldukça büyük kolaylık sağlayan debit kartın kullanım alanları merak ediliyor.

Debit kart, maaş kartı, banka kartı ya da hesap kartı isimleriyle de biliniyor.

Kredi kartından farklı olarak alışveriş kolaylığı sağlayan debit kart, kişilerin kendi banka hesaplarında bulunan mevcut paralarını harcamaya ya da çekmeye yarar.

Her bankadan temin edilebilen debit kart, nakit taşımaktan memnun olmayan kişilerce tercih edilmektedir.

DEBİT KART KULLANIMI

Debit kart, kredi kartından farklı olarak kendi paranı harcamaya yönelik olduğu için, tüketiciler ne kadar paraya sahipse o kadar harcama yapar.

Debit kart ile internetten alışveriş yapmak da mümkün. Daha önce kredi kartı dışında alışverişe izin vermeyen birçok siteye, banka kartı/debit kart ile alışveriş yapma seçeneği de geldi.

DEBİT KART İLE İNTERNET ALIŞVERİŞİ

Debit kart ile internetten alışveriş yapabilmek için yapmanız gerekenler sırasıyla şu işlemlerdir:

- Banka kartı üzerindeki 16 haneli kart numarası girilir.

- Gönder butonuna tıklandıktan sonra sisteme kart bilgilerini kontrol eder.

- Tek kullanımlık bir alışveriş şifresi banka kartının kayıtlı olduğu telefona SMS ile gönderilir.

- Bu şifre 180 saniye içerisinde ekrana girilir ve alışveriş tamamlanır.