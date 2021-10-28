Euro
11.1102
0.75%
Dolar
9.5529
0.77%
Altın
552.96
0.91%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
587.894
3.86%
BTXN Coin
23.65
10.82%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Debriyaj nedir

    Debriyaj kelimesi Türkçede "makine milini dişlilerden ayırma, dekuple etme, debriyaj" anlamına gelir.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Debriyaj nedir

    Manuel araçlarda karşımıza çıkan en önemli mekanizmalardan birisi debriyajdır.

    Motorla vites arasındaki iletişimi kesen  parça olan debriyaj, vites değiştirmeye yarıyor.

    ÇALIŞMA MANTIĞI

    Sürücü debriyaja bastığında bilye baskıya basınç uygulayarak balatayı boşa almış oluyor. Bu sayede de vites kolu hareket ettirildiğinde dişliler sorunsuz bir şekilde birbirine geçiyor. Sürücü ayağını tekrar debriyaj pedalı üzerinden çektiğinde ise güç yeniden şanzımana iletiliyor.

    Debriyaj nedir #1

    DEBRİYAJ NE İŞE YARAR

    Araç kullanırken istediğiniz anda istediğiniz hıza çıkmak ya da düşmek mümkün değil. Nitekim bu ani hızlanma ya da yavaşlamalar, araç kontrolünü yitirmenize ve hatta motoru yıpratarak daha kalıcı hasarların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

    Debriyaj denilen sistem, tam bu yüzden var. Vites ile motor arasında bir tür diyalog kurarak hızlanmak ya da yavaşlamak istediğinizde vites değişikliği yapmanızı sağlıyor. Bu sayede seyir halindeki otomobiliniz sorunsuz bir şekilde hız değişikliği yapabiliyor.

    Debriyaj nedir #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir