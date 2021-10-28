Debriyaj nedir

Debriyaj kelimesi Türkçede "makine milini dişlilerden ayırma, dekuple etme, debriyaj" anlamına gelir.

Manuel araçlarda karşımıza çıkan en önemli mekanizmalardan birisi debriyajdır.

Motorla vites arasındaki iletişimi kesen parça olan debriyaj, vites değiştirmeye yarıyor.

ÇALIŞMA MANTIĞI

Sürücü debriyaja bastığında bilye baskıya basınç uygulayarak balatayı boşa almış oluyor. Bu sayede de vites kolu hareket ettirildiğinde dişliler sorunsuz bir şekilde birbirine geçiyor. Sürücü ayağını tekrar debriyaj pedalı üzerinden çektiğinde ise güç yeniden şanzımana iletiliyor.

DEBRİYAJ NE İŞE YARAR

Araç kullanırken istediğiniz anda istediğiniz hıza çıkmak ya da düşmek mümkün değil. Nitekim bu ani hızlanma ya da yavaşlamalar, araç kontrolünü yitirmenize ve hatta motoru yıpratarak daha kalıcı hasarların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Debriyaj denilen sistem, tam bu yüzden var. Vites ile motor arasında bir tür diyalog kurarak hızlanmak ya da yavaşlamak istediğinizde vites değişikliği yapmanızı sağlıyor. Bu sayede seyir halindeki otomobiliniz sorunsuz bir şekilde hız değişikliği yapabiliyor.