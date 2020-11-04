Delege nedir

Devleti, halkı, kuruluşu, partiyi ya da sendikayı temsil etmek üzere üst toplantılara katılma yetkisini seçimle kazanan kişiye delege denir.

Seçim dönemlerinde gündeme gelen 'delege' ABD'deki seçimler nedeniyle de çok sık karşımıza çıkmaya başladı.

Kelime anlamı olarak delege, temsil etme hakkı olan kişilere verilen isimdir.

Türk Dil Kurumu'na göre delege kelimesi kendisine devleti, halkı ya da bir kuruluşu, kurumu temsil yetkisi verilerek bir yere, bir toplantıya gönderilen kimse anlamına gelmektedir.

Delegenin bir diğer anlamı ise parti, sendika, dernek gibi kuruluşlarda, üst toplantılara katılma yetkisi verilen seçilmiş kimsedir.

DELEGE SEÇİMİ NEDİR?

Akışkan demokrasi olarak da adlandırılan delege demokrasisi, oy verme yetkisinin temsilcelerden ziyade delegeler tarafından kullanıldığı bir demokratik kontrol biçimi olarak adlandırılır.

ABD'de de delege sistemi geçerlidir. ABD'deki delege sisteminde seçmen sandığa gider ve Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegeleri seçer.

Delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçer. Seçici Kurul'da 538 delege bulunur.

Her eyaletin nüfusuna göre delege sayıları değişmektedir. Maine ve Nebraska dışında, tüm eyaletlerde seçimi kazanan aday tüm delegeleri de kazanmış olur.

ABD'de başkan seçilebilmek için başkan adayının Seçici Kurul'da en az 270 delegeye sahip eyaletlerde seçimi kazanması gerekiyor.