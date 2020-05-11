Deniz gergedanı nedir

Boynuzlu balina ya da narval olarak da bilinen, nesli tükenmekte olan bir türdür.

Deniz gergedanlarının en dikkat çekici özelliği, dışarı doğru mızrak gibi uzayan spiral dişlerinin olmasıdır...

BASINÇ VE SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİ ALGILARLAR

Bu dişler genellikle erişkin erkek türlerde görülürken, nadir de olsa dişi türlerde de görülür.

Dişler, üst çenelerinin sol tarafından spiral yaparak, kırılmadan yarım metre kadar esneyebilir.

Bu dişler sayesinde deniz gergedanları, sudaki basınç ve sıcaklık değişimlerini algılayabilme imkanına sahip olur.

Öte yandan bu memeliler, 5-7 metre uzunluğunda büyüyebilir ve ağırlıkları 1600 kiloya kadar çıkabilir.

Ayrıca, yetişkin bir balina ile neredeyse aynı boyuttadır.

YAŞAM ALANLARI

Deniz gergedanlarının yaşam alanları, Kanada’nın Baffin Körfezi, Davis Boğazı, Kuzey Buz Denizi ve Hudson Körfezi’dir.

Kış ayları da dahil olmak üzere hayatlarını sürekli arktik bölgede devam ettiren tek balina türü olma özelliğine sahiptirler.

TEK DALIŞTA 25 DAKİKA SU ALTINDA KALIRLAR

Balık, karides, kalamar gibi canlılardan beslenirler ve oldukça derinlere dalabilme gücüne sahiptirler.

Hiç ışığın olmadığı 1.500 metre derinlikte yüzebilir, her dalışta ortalama olarak 25 dakika su altında kalabilirler.