Deniz meleği nedir

Kanatları ile okyanusta yüzebilen ve suda batmama özelliği ile dikkat çeken bir canlı türüdür.

Oldukça nadir rastlanan bu tür, Rusya'nın kuzeyinde buzlu sularda yaşar.

Melek figürüne benzeyen görünümü ile de 'deniz meleği' adını almıştır.

Saydam yapıları ile deniz analarını andıran deniz meleği, kanatları sayesinde oldukça rahat hareket edebilir.

OKYANUSUN MÜCEVHERİ

Yumuşakçalar familyasına ait bu tür aynı zamanda okyanusun mücevheri sayılır.

Deniz meleğinin en büyük türü en fazla 5 santimetreye ulaşır ve deniz kelebekleri ile beslenir. Sadece yeni doğdukları zaman kabukları olur ve zamanla bu kabuklarını kaybeder.

North Carolina Sea Grant araştırma merkezine göre de rüzgar sıcak estiği zaman daha soğuk olan okyanus diplerine iner.

Aynı zamanda suda batmama özelliği ile de oldukça ünlüdür.